Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме 

Тем, кто решил покончить с собой, помогут инженеры, работающие с похоронными агентами. Они создали устройство, позволяющее сделать расставание с жизнью простым и безболезненным. Капсулу для самоубийств представили на выставке похоронной индустрии в Амстердаме. Активист из Австралии Филип Ничке, уже много лет выступающий за легализацию эвтаназии, рассказал, что человек, находящийся в капсуле, сначала чувствует головокружение, потом быстро теряет сознание и умирает. На выставке разработчики показали только макет, но к концу года они планирует полностью доработать устройство.