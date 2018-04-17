Студентам магистратуры разрешили отсрочку от армии

Конституционный суд разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от армии

Конституционный суд России разрешил обучающимся в магистратуре студентам получать отсрочку от призыва на военную службу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение», — говорится в материалах суда.

В суде заявили, что такое ограничение не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует конституции.