Ещё
Вторую партию бизонов выпустят на волю в Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ударят по Китаю
США ударят по Китаю

Вторую партию из 30 лесных бизонов выпустят на волю в Якутии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вторая партию из 30 лесных бизонов будет выпущена из питомника в естественную среду обитания — на территорию природного парка "Синяя" в Горном районе, таким образом численность свободноживущего стада вырастет до 60 животных. Об этом сообщил журналистам во вторник министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.
Ранее сообщалось, что партию лесных бизонов впервые выпустили на волю в ноябре прошлого года.
"Предположительно на этой неделе планируем выпустить на волю вторую партию из 30 бизонов для дальнейшего формирования свободноживущего стада лесных бизонов. Что касается возрастного состава, это 26 взрослых животных и четыре теленка 2017 года рождения", — рассказал министр.
По его словам, выпущенные на волю в 2017 году бизоны в зимний период держались у питомника.
"В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, зиму пережили без потерь", — сказал Афанасьев, отметив, что животных отслеживают с помощью спутниковых ошейников.
По данным министерства, общая численность бизонов в Якутии достигла 189 голов. Власти Якутии ожидают в этом году ввоза из Канады еще одной партии из 30 бизонов. Для прохождения лесными бизонами адаптации к новым условиям построены два питомника с обширными огороженными территориями.
Первая партия бизонов на 30 голов была привезена в Якутию в 2006 году из Канады в рамках проекта по расширению ареала распространения животных и для дальнейшего сохранения и размножения популяции. Конечным итогом проекта является восстановление исторического ареала лесных бизонов на территории Якутии, а главная задача — увеличение биоразнообразия экосистем Севера и повышение их продуктивности и устойчивости
ТАСС: последние новости
NYT и WP получили Пулитцеровскую премию за освещение "вмешательства РФ" в выборы в США На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода Москалькова представит Путину доклад о соблюдении прав человека в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»265
В Совфеде оценили призыв к России от G7106
Создана «капсула самоубийств»20
Скончался Андрей Невраев10
В пельменях нашли сальмонеллу и листерии45
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение