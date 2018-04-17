Вторую партию бизонов выпустят на волю в Якутии

Вторую партию из 30 лесных бизонов выпустят на волю в Якутии

Вторая партию из 30 лесных бизонов будет выпущена из питомника в естественную среду обитания — на территорию природного парка "Синяя" в Горном районе, таким образом численность свободноживущего стада вырастет до 60 животных. Об этом сообщил журналистам во вторник министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

Ранее сообщалось, что партию лесных бизонов впервые выпустили на волю в ноябре прошлого года.

"Предположительно на этой неделе планируем выпустить на волю вторую партию из 30 бизонов для дальнейшего формирования свободноживущего стада лесных бизонов. Что касается возрастного состава, это 26 взрослых животных и четыре теленка 2017 года рождения", — рассказал министр.

По его словам, выпущенные на волю в 2017 году бизоны в зимний период держались у питомника.

"В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, зиму пережили без потерь", — сказал Афанасьев, отметив, что животных отслеживают с помощью спутниковых ошейников.

По данным министерства, общая численность бизонов в Якутии достигла 189 голов. Власти Якутии ожидают в этом году ввоза из Канады еще одной партии из 30 бизонов. Для прохождения лесными бизонами адаптации к новым условиям построены два питомника с обширными огороженными территориями.

Первая партия бизонов на 30 голов была привезена в Якутию в 2006 году из Канады в рамках проекта по расширению ареала распространения животных и для дальнейшего сохранения и размножения популяции. Конечным итогом проекта является восстановление исторического ареала лесных бизонов на территории Якутии, а главная задача — увеличение биоразнообразия экосистем Севера и повышение их продуктивности и устойчивости