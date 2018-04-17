Рядом с «Ядрово» превышена норма по сероводороду

Рядом со свалкой «Ядрово» зафиксировано двукратное превышение нормы по сероводороду

Стационарные станции мониторинга воздуха Министерства экологии и природопользования Московской области зафиксировали двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду вблизи полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья. Соответствующий отчет размещен во вторник на сайте администрации района.

Из отчета на 08:00 мск 17 апреля следует, что расположенная в Волоколамске станция зафиксировала концентрацию сероводорода в воздухе 0,016 мг/м3 при ПДК для жилых зон в 0,008 мг/м3. Превышение в 1,75 раза зафиксировано и в деревне Ченцы Волоколамского района — там концентрация сероводорода в воздухе составила 0,014 мг/м3 при ПДК в 0,008 мг/м3.

Росгидромет 16 апреля предупредил, что с 20:00 16 апреля до 10:00 17 апреля в столичном регионе погода будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Станции мониторинга воздуха в деревне Ченцы в 22:00 мск 16 апреля зафиксировали 2,5-кратное превышение нормы по сероводороду — 0,02 мг/м3 при ПДК для жилых зон в 0,008 мг/ м3.

Жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах, распространявшийся со свалки, с февраля 2018 года. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились за помощью к врачам из-за плохого самочувствия, которое их родители связывали с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрово". Врачи позднее опровергли эту версию.

Чтобы экстренно решить проблему, власти решили закрыть старую отработанную часть "Ядрово" и возвести там систему дегазации. Ее будут собирать специалисты из Нидерландов и введут в эксплуатацию к 15 июня 2018 года.