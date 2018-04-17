Ещё
В пельменях нашли сальмонеллу и листерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ударят по Китаю
США ударят по Китаю

Названы опасные для здоровья пельмени 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Росконтроль» проверил качество пельменей, которые продаются на российских прилавках.
Экспертизе подверглись пельмени более двух десятков брендов. 14 из них «Росконтроль» рекомендовал россиянам не покупать.
Так, пельмени «От Палыча» попали в черный список из-за обнаружения в них бактерий сальмонеллы и листерии. «Белорусские» пельмени были признаны фальсификатом, так как содержали не упомянутые в составе каррагинан, соевый белок и растительные волокна.
Пельмени марки «Ближние горки» небезопасны из-за найденных в них листерий, а производители «Останкинских» «обманывают» потребителей, так как добавляют в свою продукцию крахмал, но не указывают его в составе.
В пельменях «Сибирская коллекция» были найдены шкурки птицы, а в «Маминых» — ее мясо, хотя на упаковке сказано, что пельмени содержат лишь говядину и свинину.
В конце марта «Росконтроль» проверил качество колбасы «Любительская». Экспертизе вареной колбасы, фаршированной свиным салом, подверглись пять брендов — «Велком», «Клинский», «Малаховский», «Мясницкий ряд» и «Мясной дом Бородина». В результате каждый из образцов попал в черный список «Росконтроля», так как не соответствовал ГОСТу.
Комментарии49
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»269
В Совфеде оценили призыв к России от G7110
Создана «капсула самоубийств»22
Скончался Андрей Невраев10
Кто взорвет Сирию24
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение