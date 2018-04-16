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Паводок в московском регионе пошел на спад
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Паводок в московском регионе пошел на спад 

Москва24 1 час назад
Фото: m24.ru
Уровень воды в верховьях Волги на водпостах уменьшился на 8–47 сантиметров.
Спад половодья наблюдается на всех водных путях столичного бассейна, кроме реки Ока, сообщает "Вечерняя Москва".
Как пояснили в ФГБУ "Канал имени Москвы", аварий и ЧП на водных путях за десять дней половодья не произошло. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.
Уровень воды на Оке сопоставим с рекордом 2013 года. Там наблюдается наиболее сложная паводковая ситуация, отметили в организации.
Резкое повышение температуры этой весной спровоцировало быстрое таяние снега. Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи сотрудников МЧС борются с подтоплениями. Сложнее всего — в Коломенском и Луховицом районах Подмосковья.
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