Паводок в московском регионе пошел на спад

Уровень воды в верховьях Волги на водпостах уменьшился на 8–47 сантиметров.

Спад половодья наблюдается на всех водных путях столичного бассейна, кроме реки Ока, сообщает "Вечерняя Москва"

Как пояснили в ФГБУ "Канал имени Москвы", аварий и ЧП на водных путях за десять дней половодья не произошло. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.

Уровень воды на Оке сопоставим с рекордом 2013 года. Там наблюдается наиболее сложная паводковая ситуация, отметили в организации.