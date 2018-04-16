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Во вторник в Рязани возможна гроза и дождь
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Во вторник в Рязани возможна гроза и дождь 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Во вторник, 17 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, возможна гроза.
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