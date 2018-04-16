Виктория Скрипаль не поверила сестре

«Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком и поверить ему? Нет. Это было даже не видео обращение. Почему я должна им верить», — цитирует ее «Интерфакс».

Виктория заявила также, что находит странным, что Юлию и Сергея Скрипалей никому не показывают, а о состоянии здоровья Сергея нет даже актуальных данных.

«Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала», — сказала Виктория Скрипаль.

По ее словам, после единственного звонка Юлии из больницы Солсбери с семьей больше никто не связывался.

Виктория также рассказала, что 11 апреля повторно обратилась за британской визой, но ответа пока не получила.