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Виктория Скрипаль не поверила сестре
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Виктория Скрипаль не поверила сестре 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория не поверила в достоверность обращения своей двоюродной сестры Юлии, в котором она попросила ее оставить попытки приехать в Великобританию.
«Вы считаете, что я должна увидеть ее обращение, написанное формальным языком и поверить ему? Нет. Это было даже не видео обращение. Почему я должна им верить», — цитирует ее «Интерфакс».
Виктория заявила также, что находит странным, что Юлию и Сергея Скрипалей никому не показывают, а о состоянии здоровья Сергея нет даже актуальных данных.
«Только сказали, что они чувствуют себя хорошо, как тут же ему опять стало плохо, и тут же мы узнаем, что Юля оказывается, еще не совсем здорова, хотя до этого говорили, что с ними все хорошо. Теперь выясняется, что она будет всю жизнь на таблетках. Ну, тогда отдайте ее мне, пожалуйста, чтобы я за ней ухаживала», — сказала Виктория Скрипаль.
По ее словам, после единственного звонка Юлии из больницы Солсбери с семьей больше никто не связывался.
Виктория также рассказала, что 11 апреля повторно обратилась за британской визой, но ответа пока не получила.
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