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До конца рабочей недели в Самарской области будут идти дожди
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До конца рабочей недели в Самарской области будут идти дожди 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
Жителям Самарской области придется вооружиться зонтами и непромокаемой обувью. 18, 19 и 20 апреля в регионе пройдут дожди.
— В ночь со среды на четверг, 19 апреля, в области ожидаются умеренные осадки. Будет дуть юго-западный ветер, воздух прогреется до +8. Днем будет облачно, пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов со знаком плюс, — рассказали в Приволжском УГМС.
В пятницу, 20 апреля, ночью снова будут дожди, заморозки не прогнозируют. Температура воздуха составит от +3 до +8. Днем столбик термометра поднимется до +14.
По словам синоптиков, погоду в регионе формирует циклон, который смещается из центральных районов России на Южный Урал через Самарскую область.
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