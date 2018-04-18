До конца рабочей недели в Самарской области будут идти дожди

Жителям Самарской области придется вооружиться зонтами и непромокаемой обувью. 18, 19 и 20 апреля в регионе пройдут дожди.

— В ночь со среды на четверг, 19 апреля, в области ожидаются умеренные осадки. Будет дуть юго-западный ветер, воздух прогреется до +8. Днем будет облачно, пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов со знаком плюс, — рассказали в Приволжском УГМС.

В пятницу, 20 апреля, ночью снова будут дожди, заморозки не прогнозируют. Температура воздуха составит от +3 до +8. Днем столбик термометра поднимется до +14.