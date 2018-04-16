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Названо число участников акции «Тотальный диктант»
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Организаторы назвали число участников акции «Тотальный диктант» в 2018 году 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В акции «Тотальный диктант» в 2018 году во всём мире приняли участие более 227 тысяч человек.
Уточняется, что за рубежом диктант написали около 27 тыс.человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.
«В 2018 году «Тотальный диктант» написали 227 тысяч 325 человек. Эта цифра включает участников на очных площадках акции, участников специальной версии «Тотального диктанта» для иностранцев — теста TruD, а также участников онлайн-версии «Тотального диктанта», — заявила Ребковец.
Прошедшая 14 апреля акция проводилась в аудиториях университетов, библиотеках и школах. Тексты читали деятели культуры, политики, учёные и даже голосовой помощник «Алиса».
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