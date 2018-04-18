Объявлено число отличников «Тотального диктанта»

Около 600 участников образовательной акции «Тотальный диктант» в столице написали его на «отлично». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская.
«Около 600 человек, где-то 3%, написали диктант на «отлично». Это очень хороший результат. Обычно от 1,5% до 3%», — сообщила М. Ровинская.
«Тотальный диктант» прошел в Москве 14 апреля на 365 площадках. Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что акция прошла в штатном режиме без сбоев.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.