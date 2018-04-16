Познер защитил США от России

Телеведущий Владимир Познер предложил не отвечать на санкции Запада. По его мнению, отказ от «зеркальных мер» продемонстрирует «силу, выдержку, ум».
«С моей точки зрения, отказ от так называемых «зеркальных мер» является признаком силы, выдержки, ума. Отвечать на такие провокации, на мой взгляд, никак не является признаком силы, тем более мудрости», — написал Познер на своем сайте в ответ на вопрос читателя.
Ранее сообщалось, что 16 апреля Госдума рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США. Напомним, что 6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда включил «олигархов и элиту», которые «больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».
В список, в частности, попали бизнесмены Владимир Богданов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и др.