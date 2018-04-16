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Познер защитил США от России
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Российский «Панцирь» отбил атаку США
Российский «Панцирь» отбил атаку США

Познер защитил США от ответа РФ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер предложил не отвечать на санкции Запада. По его мнению, отказ от «зеркальных мер» продемонстрирует «силу, выдержку, ум».
«С моей точки зрения, отказ от так называемых «зеркальных мер» является признаком силы, выдержки, ума. Отвечать на такие провокации, на мой взгляд, никак не является признаком силы, тем более мудрости», — написал Познер на своем сайте в ответ на вопрос читателя.
Ранее сообщалось, что 16 апреля Госдума рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США. Напомним, что 6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, куда включил «олигархов и элиту», которые «больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».
>> Познер: это катастрофа для США
В список, в частности, попали бизнесмены Владимир Богданов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и др.
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