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Следующая неделя в Красноярске будет дождливой
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Следующая неделя в Красноярске будет дождливой 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Дожди и теплую погоду обещают синоптики красноярцам на следующей неделе.
По данным Гисметео, дожди будут идти каждый день, но при этом в городе сохранится теплая погода. Так, в понедельник, 23 апреля, днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет до +7. Во вторник немного похолодает до +8 днем, и до +6 ночью. В среду и четверг в светлое время суток будет до +14, ночью до +6. В пятницу, 27 апреля, днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов днем, до +5 ожидается ночью. Тепло будет и на выходных. В субботу днем воздух прогреется до +14, ночью +2. Такая же температура ожидается и в воскресенье.
С понедельника по среду ожидается сильный дождь, небольшой дождь с прояснениями будет с четверга по субботу, а в воскресенье вновь додждь будет идти весь день.
АиФ Красноярск: последние новости
Предстоящая неделя в Красноярске будет дождливой ГУ МЧС по Красноярскому краю предупреждает о сильном ветре 12 апреля Синоптики пообещали красноярцам похолодание до минусовых температур
 Ещё 9 источников 
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