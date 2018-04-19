Синоптики дали прогноз погоды на выходные, в Кузбассе потеплеет до +20°С

В конце текущей недели в Кузбассе потеплеет. На день пятницы синоптики прогнозируют +7, +12°С, на востоке области будет +1, +6°С. Ночью ожидается +1, +6°С, при прояснениях похолодает до -5°С. Юго-западный ветер усилится до 15 метров в секунду. Пройдут небольшие осадки.

В субботу дневная температура воздуха составит +12, +17. Ночью столбик термометра остановится в районе отметок +3, +8°С. При прояснениях будет до -2°С.

В воскресенье по северным районам области пройдут дожди. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Днём ожидается +9, +14, местами +15, +20°С. В тёмное время суток столбик термометра опустится до отметок +2, +7°С.

В понедельник погода существенно не изменится: днём ожидается +13, +18°С, местами +8, +13°С, ночью — +4, +9°С. В отдельных районах пройдут дожди.

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