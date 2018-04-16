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В середине недели в Самарской области пройдут дожди
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В середине недели в Самарской области пройдут дожди 

Волга Ньюс 52 минуты назад
В понедельник, 16 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит +9… +14°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Во вторник, 17 апреля, также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +3… -2°C, днем +12… +17°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 18 апреля, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится от +6 до + 1°C. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит +9… +14°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В четверг, 19 апреля, в большинстве районов также пройдет небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит +2… +7°C, днем +9… +14°C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
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