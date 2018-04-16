Глава Подмосковья обозначил сроки появления чистой воды

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Воробьев обозначил сроки появления чистой воды у жителей Подмосковья 

Lenta.ru 16 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Благодаря соглашению с Москвой чистая вода должна появиться во всех населенных пунктах региона в 2018–2019 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 17 апреля.
«Мы продолжим модернизацию наших ВЗУ, с 2014 года мы построили 254 водозаборных узла и увеличили долю жителей, которые получают чистую воду, с 83 до 95 процентов. Программу доведем до логического завершения. В 2018-2019 годах сделаем так, чтобы каждый населенный пункт получал чистую воду.
Прошу блок ЖКХ регулярно информировать, куда и когда придет вода, если она еще не появилась», — сказал Воробьев.
Накануне Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой, в рамках которого «Мосводоканал» будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты.
23 ноября министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин заявил, что максимальный уровень обеспеченности жителей Московской области чистой водой будет достигнут к концу следующего года.
Проект «Чистая вода» предлагает совместные мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории Московского региона, сохранению запасов и источников пресной воды. Данная инициатива является частью партнерства в рамках соглашения между двумя правительствами о стратегическом развитии Подмосковья от 15 февраля 2018 года.
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