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На предстоящей неделе кузбассовцам обещают осадки в виде снега
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На предстоящей неделе кузбассовцам обещают осадки в виде снега 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики обещают потепление ближе к концу текущей недели.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, на неделе будет прохладная погода, возможны осадки в виде снега и мокрого снега.
Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Днем возможны осадки, температура +3, +8°С, ночью 0, -5°С. В среду по-прежнему сохранятся осадки, возможен дождь и мокрый снег. Северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура днем +1, +6°С, ночью по области 0, -5°С, местами до -10°С.
В четверг характер погоды существенно не изменится, температура останется в тех же пределах. В пятницу пройдет теплый атмосферный фронт. Днем потеплеет до +5, +10°С. Ночью столбик термометра опустится до -1, +4°С. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 12-17 м/с.
В субботу ожидается существенное потепление, регион будет находиться в теплом секторе циклона. Днем температура составит +10, +15°С, ночью 0, +5°С. Местами возможны небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. В воскресенье еще потеплеет, столбик термометра поднимется до +12, +17°С, ночью +1, +6°С. Местами возможны дожди.
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