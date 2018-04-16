В Крыму нашли останки 38 красноармейцев

Останки 38 солдат Красной армии, погибших на Перекопе в апреле 1944 года, обнаружили участники поисковой экспедиции "Вахта памяти в Северном Крыму" из Челябинска , сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Челябинские юнармейцы — участники комплексной поисковой экспедиции "Вахта памяти в Северном Крыму" — обнаружили останки 38 солдат Красной армии на участке ожесточенных боев начала Крымской освободительной операции в апреле 1944 года на Перекопе", — сказано в сообщении.

Для южноуральских поисковиков апрельская экспедиция стала пятой по счету. За годы поисковых работ совместно с крымским отрядом "Тафрос" им удалось обнаружить останки более 300 красноармейцев.