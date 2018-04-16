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«Врата» в Крым за 32 миллиарда
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«Врата» в Крым за 32 миллиарда 

Рамблер 41 минуту назад
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник. Как выглядит новый терминал аэропорта в Симферополе — в нашей фотогалерее.
1/13  Общий объем инвестиций в строительство нового аэропорта в Симферополе составил более 32 млрд рублей
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2/13  Предполагается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии он будет увеличен до 10 млн человек
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3/13  Планируемая пропускная способность терминала в час пик составит 3,65 тыс. пассажиров в час
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4/13  Новый терминал аэропорта спроектировала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи
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5/13  На строительство терминала ушло два года
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6/13  Здание по форме напоминает морскую волну и в народе уже получило наименование «Крымская волна». Площадь терминала - более 78 тысяч кв. м (7,9 тысяч кв. м коммерческих площадей).
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7/13  В новом аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, в том числе для обслуживания широкофюзеляжный самолетов, восемь выходов к перронным автобусам
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8/13 
Фото:
9/13  Центральный дизайнерский акцент: самая большая в Европе зеленая стена, из искуственых и живых растений, площадью 1600 квадратных метров. Живые цветы занимают фрагмент размером 110 на 5 метров
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Сегодня утром, 16 апреля, новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" принял первых пассажиров, прибывших в Крым рейсом из Москвы.
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