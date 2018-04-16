«Врата» в Крым за 32 миллиарда 

1/13 Общий объем инвестиций в строительство нового аэропорта в Симферополе составил более 32 млрд рублей Фото: captain_andrey_moscow

2/13 Предполагается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии он будет увеличен до 10 млн человек Фото: captain_andrey_moscow

3/13 Планируемая пропускная способность терминала в час пик составит 3,65 тыс. пассажиров в час Фото: captain_andrey_moscow

4/13 Новый терминал аэропорта спроектировала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи Фото: captain_andrey_moscow

5/13 На строительство терминала ушло два года ТАСС Фото:

6/13 Здание по форме напоминает морскую волну и в народе уже получило наименование «Крымская волна». Площадь терминала - более 78 тысяч кв. м (7,9 тысяч кв. м коммерческих площадей). ТАСС Фото:

7/13 В новом аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, в том числе для обслуживания широкофюзеляжный самолетов, восемь выходов к перронным автобусам РИА Новости Фото:

9/13 Центральный дизайнерский акцент: самая большая в Европе зеленая стена, из искуственых и живых растений, площадью 1600 квадратных метров. Живые цветы занимают фрагмент размером 110 на 5 метров Фото: mycoolchina

10/13 Фото: captain_andrey_moscow