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«Врата» в Крым за 32 миллиарда
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«Врата» в Крым за 32 миллиарда
Рамблер
41 минуту назад
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Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник. Как выглядит новый терминал аэропорта в Симферополе — в нашей фотогалерее.
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Общий объем инвестиций в строительство нового аэропорта в Симферополе составил более 32 млрд рублей
Фото:
captain_andrey_moscow
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Предполагается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии он будет увеличен до 10 млн человек
Фото:
captain_andrey_moscow
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Планируемая пропускная способность терминала в час пик составит 3,65 тыс. пассажиров в час
Фото:
captain_andrey_moscow
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Новый терминал аэропорта спроектировала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи
Фото:
captain_andrey_moscow
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На строительство терминала ушло два года
Фото:
ТАСС
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Здание по форме напоминает морскую волну и в народе уже получило наименование «Крымская волна». Площадь терминала - более 78 тысяч кв. м (7,9 тысяч кв. м коммерческих площадей).
Фото:
ТАСС
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В новом аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, в том числе для обслуживания широкофюзеляжный самолетов, восемь выходов к перронным автобусам
Фото:
РИА Новости
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Фото:
РИА Новости
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Центральный дизайнерский акцент: самая большая в Европе зеленая стена, из искуственых и живых растений, площадью 1600 квадратных метров. Живые цветы занимают фрагмент размером 110 на 5 метров
Фото:
mycoolchina
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Фото:
captain_andrey_moscow
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captain_andrey_moscow
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ТАСС
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Фото:
РИА Новости
Сегодня утром, 16 апреля, новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" принял первых пассажиров, прибывших в
Крым
рейсом из
Москвы
.
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