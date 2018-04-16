У терминала аэропорта Симферополя появился талисман

Щенок Алиса станет талисманом нового терминала аэропорта Симферополя

Трехмесячный щенок породы бордер-колли Алиса в ближайшее время войдет в состав кинологической службы аэропорта "Симферополь", собака была подарена генеральным подрядчиком в день начала работы нового терминала и станет его талисманом, сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин

Новый терминал "Крымская волна" аэропорта "Симферополь" в понедельник начал обслуживание пассажиров, первый рейс авиакомпании NordWind прибыл в Крым из Москвы

В честь этого генеральный директор фирмы-подрядчика Acons Pro Игорь Набойченко подарил Плаксину щенка породы бордер-колли Алису для работы в кинологической службе аэропорта.

"Спасибо, для Алисы у нас построен новый красивый дом — целый кинологический центр. Алиса станет талисманом аэропорта", — сказал Евгений Плаксин.

Всего в кинологической службе аэропорта работает 28 собак, Алиса тоже скоро станет ее участником. Щенок имеет профиль в Instagram, у нее уже есть подписчики.

Гендиректор Acons Pro Набойченко сказал РИА Новости , что после завершения работы строители нового терминала с грустью покинут полуостров. Работа в Крыму проходила без выходных, но была увлекательной и интересной, отметил он.

"Крым я с детства люблю, и, когда предложили работать здесь над проектом, я с радостью согласился… Мы же не успели начать работу, уже уезжать надо. С грустью уезжаем", — сказал Набойченко.

Новый терминал площадью 78 тысяч квадратных метров, рассчитанный на пассажиропоток 6,5 миллионов человек, был возведен за 22 месяца. Новый терминал построен на принципе государственного и частного партнерства, объем инвестиций составил 32 миллиарда рублей, 30% которых — собственные средства инвесторов, 70% — привлеченные кредитные ресурсы. Доля республики в проекте составляет 49%.