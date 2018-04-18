В Москве в среду ожидается до +15°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.

Днем облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики пообещали в Москве снег и заморозки в начале следующей недели.

"В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица", — заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец