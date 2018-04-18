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В Москве в среду ожидается до +15°С
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В Москве в среду ожидается до +15°С 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.
Днем облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее синоптики пообещали в Москве снег и заморозки в начале следующей недели.
"В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица", — заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о грозе, дожде и сильном ветре в столице, которые пообещало МЧС.
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