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Россиянам напомнили об отдыхе в мае
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Роструд: первая рабочая неделя мая продлится два дня 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роструд напомнил россиянам о том, что следующая рабочая неделя продлится шесть дней ‐ с понедельника, 23 апреля, по субботу включительно. С воскресенья начнутся четыре выходных дня подряд в честь Первомая. Об этом сообщило «Интерфакс».
Как отмечают в ведомстве, первая рабочая неделя мая продлится всего два дня.
Следующая, соответственно, предпраздничная неделя будет шестидневной. Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно — Роструд.
В этом году переносов в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, не будет. В ведомстве отметили, что праздничный выходной «разделит» рабочую неделю. При этом рабочий день в предпраздничный вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу, будет короче на один час.
Президент России Владимир Путин поручил профсоюзам совместно с кабмином изучить пробелы в законодательстве, связанные с выплатой долгов по зарплатам на предприятиях‐банкротах, а также исключить любые незаконные увольнения.
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