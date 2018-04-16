Медведь отказался общаться с водителем

Мужчины, ехавшие по просёлочной дороге в канадской провинции Манитоба, повстречали необычного пешехода — через автотрассу переходил медведь. Водитель и его приятель остановились, очевидно, рассчитывая на общение с лесным обитателем. Они попытались подозвать хищники и тот даже подошёл ближе, но особого интереса к людям и автомобилю не проявил. Не исключено, что животное рассчитывало получить какую-то пищу. После непродолжительной прогулки рядом с авто необщительный медведь отправился по своим делам.