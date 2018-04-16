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Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
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Ярославские лужи преодолевают только каскадёры 

Рамблер 1 час назад
Наступление весны во многих российских городах ежегодно озадачивает работников коммунальных служб. Не стал исключение и Ярославль, в котором после потепления образовались лужи и на тротуарах, и на проезжей части. Оригинальные способы преодоления водных препятствий продемонстрировали актёры театра каскадёров «Ярфильм». Юноши и девушки показали различные трюки, которые они совершают возле луж, и запечатлели их в ролике, который после выложили в социальной сети. Возможно, часть горожан воспользуется советами молодых каскадёров.
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