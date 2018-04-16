Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией 

США «переборщили» с русскими дипломатами
Президента США Дональда Трампа «привело в ярость» количество российских дипломатов, которых выслала страна, сообщает Washington Post. По информации газеты, американский лидер обвинил своих помощников в дезинформации, так как они сообщили ему, что 60 дипломатов — это «почти столько же», сколько выслали страны Европы, однако Трамп посчитал, что таково количество россиян, высланных государствами ЕС по отдельности, а не в сумме.
Пожар в «Зимней вишне» можно было предотвратить за 7 миллионов
О неисправности противопожарной системы в сгоревшем в Кемерове торговом центре «Зимняя вишня» было известно два года, сообщает «Коммерсант». Летом 2016-го компания «Системный интегратор» заключила договор с собственником ТЦ на обслуживание его пожарной сигнализации, провела ее проверку и выявила недостатки, исправление которых обошлось бы в семь миллионов рублей, но проведено не было.
СМИ «похоронили» мать Буша-младшего
CBS опубликовал некролог живой бывшей первой леди США Барбары Буш, сообщает Miami Herald. На своем сайте американский канал разместил новость о смерти Буш на 93-м году жизни. При этом заголовок обрамляли написанные прописными буквами фразы «Не публиковать». Позже некролог был удален.
Украина научит мир воевать с Россией
Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что весь мир должен учиться у Украины «противодействию гибридной войне с Россией», сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства. По словам чиновника, Украина готова перенимать опыт передовых стран, но сопротивлению России в «гибридной войне» может научить всех остальных.
Кругосветка за $100 в месяц
Путешественница Ксения Чеботкова рассказала «Известиям», как совершить кругосветное путешествие, тратя лишь по 100 долларов в месяц. По ее словам, перед отъездом достаточно потратиться на спортивную одежду, рюкзак, спальник, туристический коврик и гречку с овсянкой, а все остальное «дает дорога, если ты ей доверишься». Ночевать можно в хостелах или принимать приглашения в гости, которые в Азии поступают «все время». Кроме того, в пути можно и заработать — в той же Азии с этим «вообще проблем не возникнет».