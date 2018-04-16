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«Грязная сторона раскованного поведения»
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«Грязная сторона раскованного поведения» 

Lenta.ru 44 минуты назад
В лондонской галерее Bermondsey Project Space прошла выставка британского фотографа Дуги Уоллеса. Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности.
1/15  Из серии «Мальчишник: курочки и кролики. Блэкпулские истории»
Фото:
2/15  Из серии «Подкованные»
Фото:
3/15  Из серии «Индийское такси»
Фото:
4/15  Из серии «Харродсберг»
Фото:
5/15  Из серии «Харродсберг»
Фото:
6/15  Из серии «Мальчишник: курочки и кролики. Блэкпулские истории»
Фото:
7/15  Из серии «Индийское такси»
Фото:
8/15  Из серии «Подкованные»
Фото:
9/15  Из серии «Дикая жизнь Шордитча»
Фото:
10/15  Из серии «Харродсберг»
Фото:
11/15  Из серии «Харродсберг»
Фото:
12/15  Из серии «Подкованные»
Фото:
13/15  Из серии «Индийское такси»
Фото:
14/15  Из серии «Мальчишник: курочки и кролики. Блэкпулские истории»
Фото:
15/15  Из серии «Подкованные»
Фото:
В лондонской галерее Bermondsey Project Space прошла выставка британского фотографа Дуги Уоллеса.
«Жизнь в Шордитче помогла мне развить глаз на трагикомичную, грязную сторону раскованного поведения человека. Детство, проведенное в Глазго, сформировало мой стиль, который описывают как "визуально преувеличенный" и "жестко очерченный"», — рассказывает о себе мастер.
Герои снимков Уоллеса вульгарны и нелепы, но при этом фотографу удается передать неподдельные эмоции бурной жизни. Он снимал развратные мальчишники, элегантных пенсионеров, маленьких собачек, индийских таксистов и необузданных жителей родного города. Лучшие кадры — в галерее «Ленты.ру».
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