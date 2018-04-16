«Грязная сторона раскованного поведения» 

В лондонской галерее Bermondsey Project Space прошла выставка британского фотографа Дуги Уоллеса.
«Жизнь в Шордитче помогла мне развить глаз на трагикомичную, грязную сторону раскованного поведения человека. Детство, проведенное в Глазго, сформировало мой стиль, который описывают как "визуально преувеличенный" и "жестко очерченный"», — рассказывает о себе мастер.
Герои снимков Уоллеса вульгарны и нелепы, но при этом фотографу удается передать неподдельные эмоции бурной жизни. Он снимал развратные мальчишники, элегантных пенсионеров, маленьких собачек, индийских таксистов и необузданных жителей родного города. Лучшие кадры — в галерее «Ленты.ру».