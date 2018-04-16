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Доступность яслей в России выросла почти на треть
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Доступность яслей в России за четыре года выросла почти на треть 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние четыре года доступность яслей для детей от двух месяцев до трёх лет увеличилась в России почти на 30%. Об этом RT сообщили в Министерстве образования и науки.
По данным ведомства, в настоящее время дошкольные учреждения могут посещать 79,8% малышей, в то время как в 2014 году эта цифра была значительно ниже — 51,86%.
Что касается детей от трёх до семи лет, то доступность детских садов для детей этой возрастной категории находится на уровне 98,89% (в 2014 году — 91,4%).
В Минобрнауки отметили, что за 2017 год в организациях дошкольного образования появилось более 100 тыс. мест. Кроме того, разработан проект по созданию дополнительных мест в яслях на период с 2018 по 2020 годы.
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