Доступность яслей в России выросла почти на треть

Доступность яслей в России за четыре года выросла почти на треть

За последние четыре года доступность яслей для детей от двух месяцев до трёх лет увеличилась в России почти на 30%. Об этом RT сообщили в Министерстве образования и науки

По данным ведомства, в настоящее время дошкольные учреждения могут посещать 79,8% малышей, в то время как в 2014 году эта цифра была значительно ниже — 51,86%.

Что касается детей от трёх до семи лет, то доступность детских садов для детей этой возрастной категории находится на уровне 98,89% (в 2014 году — 91,4%).

В Минобрнауки отметили, что за 2017 год в организациях дошкольного образования появилось более 100 тыс. мест. Кроме того, разработан проект по созданию дополнительных мест в яслях на период с 2018 по 2020 годы.