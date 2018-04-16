Теплая и солнечная неделя ждет нижегородцев

Весна наконец-то вступила в свои права, и наступившая неделя принесет нижегородцам теплую и солнечную погоду. Лишь в среду возможны небольшие дожди, но затем небо снова прояснится. Об этом сообщает портал Gismeteo.

В понедельник 16 апреля весь день будет солнечно. Утром термометры покажут +6 градусов, затем потеплеет до +12…+13. К вечеру температура опустится до +4. Северо-восточный ветер будет слабым, его скорость составит 1 — 2 м/с.

Во вторник 17 апреля будет еще теплее. Утром термометры покажут +10, к полудню воздух прогреется до +15…+17. Ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 3 — 4 м/с. Весь день будет светить солнце, осадков не ожидается.

В среду 18 апреля немного похолодает. Утром термометры покажут +6…+7 градусов, днем — +10. Небо затянется облаками, синоптики прогнозируют небольшие дожди. Скорость восточного ветра составит 5 м/с.

В четверг осадки прекратятся, и вновь выглянет солнце. Утром нижегородцев ждет прохладная погода, термометры покажут +1…+4 градуса. Однако, уже к полудню потеплеет до +12…+13. К вечеру небо затянется облаками, но осадков не ожидается. Ветер придет с северо-востока со скоростью 3 — 4 м/с.

В пятницу 18 апреля также будет ясно. С утра возможно похолодание до +1…+2 градусов, но днем вновь потеплеет до +11…+12. К вечеру ожидаются небольшие дожди. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость останется прежней.

Напомним, синоптики обещают нижегородцам теплое лето.