Ветреная и облачная погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе

Подмосковье и Анатолий Цыганков. Москве ожидаются облачная погода и дожди в течение этой недели, температура воздуха днем может достигать 19 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ

«Сегодня день еще без осадков, но по западу — это Смоленск, запад Московской области, может быть сегодня небольшой дождь. Завтра ночью у нас переменная облачность местами небольшой дождь, завтра днем также возможен небольшой дождь, и в течение недели будет облачная погода, к выходным переменная облачность, и местами небольшие дожди», — сказал Цыганков.

Он отметил, что в первые дни недели ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, 18 апреля порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление до 19 апреля будет понижаться, а к выходным начнет расти.

«Температуры ночью ожидаются плюс 4 — плюс 9, к пятнице будет прохладнее плюс 1 — плюс 6. Дневные температуры: сегодня плюс 15 — плюс 19, завтра днем так же, дальше среда, четверг чуть-чуть может быть на пару градусов будет попрохладнее», — добавил Цыганков.