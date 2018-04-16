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Ветреная и облачная погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе
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Ветреная и облачная погода ожидается в Московском регионе на текущей неделе 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве ожидаются облачная погода и дожди в течение этой недели, температура воздуха днем может достигать 19 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«Сегодня день еще без осадков, но по западу — это Смоленск, запад Московской области, может быть сегодня небольшой дождь. Завтра ночью у нас переменная облачность местами небольшой дождь, завтра днем также возможен небольшой дождь, и в течение недели будет облачная погода, к выходным переменная облачность, и местами небольшие дожди», — сказал Цыганков.
Он отметил, что в первые дни недели ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, 18 апреля порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление до 19 апреля будет понижаться, а к выходным начнет расти.
«Температуры ночью ожидаются плюс 4 — плюс 9, к пятнице будет прохладнее плюс 1 — плюс 6. Дневные температуры: сегодня плюс 15 — плюс 19, завтра днем так же, дальше среда, четверг чуть-чуть может быть на пару градусов будет попрохладнее», — добавил Цыганков.
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