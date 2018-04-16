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На рабочей неделе в Воронежской области потеплеет до +23
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На рабочей неделе в Воронежской области потеплеет до +23 

Вести Воронеж 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Ожидаются осадки. На рабочей неделе в Воронежской области установится тёплая погода. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 апреля, местами воздух прогреется до +23 градусов. Правда ежедневно будет преимущественно облачно, ожидаются осадки. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 16 апреля, в регионе переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Температура днём от +15 до +20 градусов, местами до +23. В Воронеже днём также кратковременный дождь. Днём до +19 градусов. Во вторник, 17 апреля, переменная облачность. Местами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью до +9, днём до +22. В Воронеже ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ночью до +9 градусов, днём воздух прогреется до +21 градуса. В среду, 18 апреля, в отдельных населенных пунктах региона ожидается гроза, умеренный дождь. Температура ночью до +11 градусов, днём до +17 градусов. В областном центре в среду облачно, небольшой дождь. Днём до +15. В четверг, 19 апреля, ночью +6, днём +12 градусов. Сохранится ветреная и облачная погода, ожидается небольшой дождь. Пятница, 20 апреля, станет единственным днём без осадков. Ночью ещё ожидается дождь, а уже днём будет солнечно, но прохладно. Столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов. Дарья Крымова
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