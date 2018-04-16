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Тепло и немного дождливо будет в Хабаровском крае
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Тепло и немного дождливо будет в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Погода в Хабаровском крае обещает быть без существенных осадков, к тому же воздух прогреется до существенных температур. Как сообщают синоптики, тепло продержится вплоть до выходных.
Небольшие осадки в виде дождя ожидаются 17-18 и 21 апреля преимущественно в центральных и южных районах края при западном ветре 4-9 м/с. Ночные температуры составят +2.. +7 градусов на основной части и от -2 до -7 градусов на севере. Днем воздух прогреется до +11-16 градусов, на севере до +5.. +10, а на юге +15-20 градусов.
— В Хабаровске также возможен дождь 17,18 и 21 числах при западном ветре 5-10 м/с. Средняя температура ночью составит +5.. +7 градусов, днем до +17.. +19 вплоть до выходных. После этого температура понизится до +14 градусов, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
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