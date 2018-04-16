Синоптики: в Орловской области погода будет переменчивой

В области повышенного атмосферного давления сегодня, 16 апреля, в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается погода без осадков, сообщают синоптики Росгидромета

В западных областях под влиянием атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных пунктах с грозой.

Орловской области в понедельник сохранится переменная облачность. Ночью местами прошли небольшие дожди. Днем без осадков. Ветер ночью южной четверти 3-8, днем переменных направлений 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составила +3°С.. +8°С, в низких местах до -1°С. Днём столбики термометров покажут +16°С.. +21°С.

А уже со вторника под влиянием очередного атмосферного фронта в регионе пройдут кратковременные дожди и немного похолодает.