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Синоптики: в Орловской области погода будет переменчивой
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Синоптики: в Орловской области погода будет переменчивой 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В области повышенного атмосферного давления сегодня, 16 апреля, в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается погода без осадков, сообщают синоптики Росгидромета.
В западных областях под влиянием атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных пунктах с грозой.
В Орловской области в понедельник сохранится переменная облачность. Ночью местами прошли небольшие дожди. Днем без осадков. Ветер ночью южной четверти 3-8, днем переменных направлений 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составила +3°С.. +8°С, в низких местах до -1°С. Днём столбики термометров покажут +16°С.. +21°С.
А уже со вторника под влиянием очередного атмосферного фронта в регионе пройдут кратковременные дожди и немного похолодает.
Сообщение Синоптики: в Орловской области погода будет переменчивой появились сначала на РИА 57.
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