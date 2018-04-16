Погода в Новосибирске 16-20 апреля: скоро тепло

Среднемесячная температура воздуха в апреле составляет всего +1…+3 градуса тепла. Устойчивый переход среднесуточной температуры к положительным значениям ожидается как раз в середине апреля. К концу апреля среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского гидрометцентра.

Что касается погоды на ближайшие дни, понедельник 16 апреля радует комфортной температурой до +10…+13 градусов. Но уже со вторника ожидается похолодание до +2 градусов днем, и -5 ночью. Начиная с 18 апреля температура начнет медленно повышаться. К пятнице 20 апреля в регион придет теплая, но дождливая погода. Дождь ожидается также на выходных.

Погода по данным сервиса IOS:

Вторник, 17 апреля: днем +3, ночью -5 градусов;

Среда, 18 апреля: днем +4, ночью -3;

Четверг, 19 апреля: днем +6, ночью -1;

Пятница, 20 апреля: днем +9, ночью +5 (дождь).

Яндекс. Погода:

Вторник, 17 апреля: днем +3, ночью -5 градусов (возможен снег);

Среда, 18 апреля: днем +2, ночью -3 (возможен снег);

Четверг, 19 апреля: днем +5, ночью -1;

Пятница, 20 апреля: днем +7, ночью +4.

GISMETEO:

Вторник, 17 апреля: днем +3, ночью -4 градусов (возможен дождь со снегом);

Среда, 18 апреля: днем +2, ночью -7;

Четверг, 19 апреля: днем +7, ночью -5;

Пятница, 20 апреля: днем +8, ночью +1 (дождь).