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Погода в Новосибирске 16-20 апреля: скоро тепло
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Погода в Новосибирске 16-20 апреля: скоро тепло 

Все новости Новосибирской области 8 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Среднемесячная температура воздуха в апреле составляет всего +1…+3 градуса тепла. Устойчивый переход среднесуточной температуры к положительным значениям ожидается как раз в середине апреля. К концу апреля среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского гидрометцентра.
Что касается погоды на ближайшие дни, понедельник 16 апреля радует комфортной температурой до +10…+13 градусов. Но уже со вторника ожидается похолодание до +2 градусов днем, и -5 ночью. Начиная с 18 апреля температура начнет медленно повышаться. К пятнице 20 апреля в регион придет теплая, но дождливая погода. Дождь ожидается также на выходных.
Погода по данным сервиса IOS:
Вторник, 17 апреля: днем +3, ночью -5 градусов;
Среда, 18 апреля: днем +4, ночью -3;
Четверг, 19 апреля: днем +6, ночью -1;
Пятница, 20 апреля: днем +9, ночью +5 (дождь).
Яндекс. Погода:
Вторник, 17 апреля: днем +3, ночью -5 градусов (возможен снег);
Среда, 18 апреля: днем +2, ночью -3 (возможен снег);
Четверг, 19 апреля: днем +5, ночью -1;
Пятница, 20 апреля: днем +7, ночью +4.
GISMETEO:
Вторник, 17 апреля: днем +3, ночью -4 градусов (возможен дождь со снегом);
Среда, 18 апреля: днем +2, ночью -7;
Четверг, 19 апреля: днем +7, ночью -5;
Пятница, 20 апреля: днем +8, ночью +1 (дождь).
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