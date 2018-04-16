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Синоптики пообещали красноярцам похолодание до минусовых температур
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Синоптики пообещали красноярцам похолодание до минусовых температур 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Похолодание ожидается в Красноярске в ближайшие дни. Согласно данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 апреля в краевом центре будет относительно тепло, +10… 12 С°. Ветер с юго-запада, достаточно сильный, 3-8 м/с, а порывы до 14 м/с. Будет облачно, но без дождя.
Во вторник, 17 апреля, похолодает до +8 С°, а к ночи и до +4 С°, может пройти дождь. В следующей ночью возможны заморозки до -2 С°, в светлое время суток воздух прогреется лишь до +3 С°. Осадки тоже не исключены. В следующую ночь минусовые температуры сохранятся, так будет и в ночь на пятницу. В вот днём в последний рабочий день уже потеплеет до +10 С°, далее температура воздуха продолжит расти.
АиФ Красноярск: последние новости
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