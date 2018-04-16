Ещё
В России запретят «ненастоящий сыр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Сыры без молока могут запретить в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство сельского хозяйства России намерено запретить производство и продажу сырных продуктов, содержащих 50-100% растительных жиров. Сейчас зачастую такие подделки продаются в магазинах под видом настоящих сыров, коими не являются, сообщила газета «Известия».
Для введения запрета в Минсельхозе разработаны поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», пишет издание.
Сырные продукты в 2017 году составили четверть от 800 тысяч тонн сыров, проданных в России. В тоже время специального термина для них не имеется ни в федеральном законе, ни в регламенте.
По данным Минсельхоза, в 2017 году не менее 150 тысяч так называемых «сыров» со 100% содержанием растительных жиров были ввезены в Россию из других стран. Эти подделки без капли молока в своем составе расфасовывались и реализовались под видом молочной продукции.
В министерстве подчеркнули, что низкая стоимость такого товара позволяет его производителям недобросовестно конкурировать на рынке с производителями настоящих сыров.
Из-за низкой востребованности снижается цена сырого молока и эффективность государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
В Подмосковье в городском округе Шаховская открылась новая сыроварня, для которой закупили итальянское оборудование. Как сообщил глава крестьянско‐фермерского хозяйства, член кооператива «Усадьба Поседкино» Валерий Ройгас, в настоящий момент в сутки может производиться от 300 до 500 килограммов сыра, в планах увеличить эту цифру до тонны.
360tv.ru: последние новости
Солнечно и сухо будет в Москве в воскресенье Серебренников стал лауреатом «Золотой маски» за лучшую режиссуру в опере За субботники могут прибавить отпускные дни
Комментарии33  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты443
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа128
Глава Франции выдвинул обвинение России752
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса44
Эксперты обрадовали россиян222
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
10:37
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса
В мире Экономика
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
03:21
Глава Франции выдвинул обвинение России
В мире Армия
01:35
За Асада: понедельник начинается с санкций
В мире Статьи
00:35
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение