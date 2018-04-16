В России вознамерились запретить ненастоящий сыр

Сыры без молока могут запретить в России

Для введения запрета в Минсельхозе разработаны поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», пишет издание.

Сырные продукты в 2017 году составили четверть от 800 тысяч тонн сыров, проданных в России . В тоже время специального термина для них не имеется ни в федеральном законе, ни в регламенте.

По данным Минсельхоза, в 2017 году не менее 150 тысяч так называемых «сыров» со 100% содержанием растительных жиров были ввезены в Россию из других стран. Эти подделки без капли молока в своем составе расфасовывались и реализовались под видом молочной продукции.

В министерстве подчеркнули, что низкая стоимость такого товара позволяет его производителям недобросовестно конкурировать на рынке с производителями настоящих сыров.

Из-за низкой востребованности снижается цена сырого молока и эффективность государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.