Россияне описали идеального начальника

Спокойного мужчину средних лет хотят видеть россияне в качестве начальника, передает телеканал «360».

Подавляющее большинство респондентов (66%) хотят, чтобы их руководителем был мужчина. Подчиняться женщинам по доброй воле не хочет практически никто (9%).

По мнению россиян, идеальный шеф должен быть среднего возраста, строгим (62%), но уравновешенным (82%). Кроме того, он должен хотеть перемен (69%).

Склонность к лидерству чувствует в себе только половина респондентов. 10% считают себя непререкаемыми авторитетами в любой компании и ситуации, 20% в силу обстоятельств становятся лидерами больших групп. Во главе небольшой группы людей могут встать 36% респондентов. 30% никогда не примеряли на себя функции руководящего. При этом 28% опрошенных считают, что руководителем может быть любой человек, а необходимые для этого качества можно развить.