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В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов
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В Омской области вторая половина апреля начнётся со снегопадов 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 16 апреля, в Омске и области воздух прогреется до +3… +8 градусов, при этом синоптики не исключают вероятность выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега, кроме того, скорость ветра в порывах может достигать 18 м/с.
Во вторник, 17 апреля, температура ночью опустится до –3… –8, днём будет 0… +5, местами может пройти снег и мокрый снег, ветер местами порывистый до 16 м/с.
В среду, 18 апреля, вероятность выпадения осадков в виде снега сохранится, ночью будет –1.. –6 градусов, при прояснении возможно похолодание до –11, днем — +3… +8 градусов.
АиФ-Омск: последние новости
Погода в Омске: 14 и 15 апреля будет тепло и сухо К середине рабочей недели в Омске потеплеет до +11 градусов Омичи смогут написать Тотальный диктант в кафе, Птичьей гавани и музее
 Ещё 1 источник 
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