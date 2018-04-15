Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе

В четверг в Москве Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщает РИАМО

"Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11, по области 7-12 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 40%.

Синоптики отмечают, что в регионе атмосферное давление будет превышать норму на 5-6 единиц. Колебания атмосферного давления могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость.