Кратковременные дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе в среду

Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с кратковременными дождями, при этом воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве и Московской области сохранится влияние циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди. После прохождения холодного атмосферного фронта, с северо-западным ветром начнет поступать более прохладный воздух, и температура в столице не прогреется выше 13-15 градусов, по области — 10-15 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба, что уже ниже нормы. Относительная влажность высокая — 70%.

Специалисты подчеркивают, что такая погода может отрицательно сказаться на метеозависимых людях.

«У такой категории лиц возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления. Повышенная влажность воздуха негативно повлияет на самочувствие людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника», — отмечается на сайте.