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Египет позвал россиян на новый курорт
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Египет позвал россиян на новый курорт 

ТВ Центр 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Египте предлагают россиянам обратить внимание на курорт Айн Сохна, 4-5-дневные туры из Каира в Луксор и Асуан, а также отдых на средиземноморских курортах Эль-Аламейне и Александрии. Они могут стать альтернативой привычным для россиян местам отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Российские туристы смогут отдыхать в Египте не только на известных курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Для них подготовлены 4-5-дневные туры из Каира в Луксор и Асуан, отдых на средиземноморских курортах Эль-Аламейне и Александрии, а также альтернативный вариант отдыха на Красном море — курорт Айн Сохна, пишет "Русская планета".
Айн Сохна находится в 140 километрах от Каира на берегу Красного моря. До курорта проложено прямое шоссе.
Кроме того, Айн Сохна расположен ближе всех курортов Красного моря к Александрии, что делает возможным однодневные автобусные экскурсии в этот город.
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