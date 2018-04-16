Египет позвал россиян на новый курорт

Луксор и Египте предлагают россиянам обратить внимание на курорт Айн Сохна, 4-5-дневные туры из Каира Асуан , а также отдых на средиземноморских курортах Эль-Аламейне и Александрии. Они могут стать альтернативой привычным для россиян местам отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Российские туристы смогут отдыхать в Египте не только на известных курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Для них подготовлены 4-5-дневные туры из Каира в Луксор и Асуан, отдых на средиземноморских курортах Эль-Аламейне и Александрии, а также альтернативный вариант отдыха на Красном море — курорт Айн Сохна, пишет "Русская планета"

Айн Сохна находится в 140 километрах от Каира на берегу Красного моря. До курорта проложено прямое шоссе.

Кроме того, Айн Сохна расположен ближе всех курортов Красного моря к Александрии, что делает возможным однодневные автобусные экскурсии в этот город.