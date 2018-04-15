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Дожди пройдут в Нижнем Новгороде 17-20 апреля
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Дожди пройдут в Нижнем Новгороде 17-20 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Температура воздуха составит +12.. +14 днем и +4.. +5 ночью в понедельник, 16 апреля. Скорость северо-западного ветра будет равна 1,9 м/с, влажность воздуха — 50%. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, без осадков.
Столбики термометров поднимутся до +15.. +16 в дневные часы и +9.. +10 ночью во вторник, 17 апреля. Скорость юго-западного ветра составит 2,1 м/с, влажность воздуха — 51%. Атмосферное давление опустится до 753 мм ртутного столба, во второй половине дня пройдет дождь.
Небольшой дождь прогнозируют синоптики и в среду, 18 апреля. Днем похолодает до +8.. +10, ночью до +3.. +5. Скорость восточного ветра составит 5,4 м/с, влажность воздуха — 85%, атмосферное давление -747 мм ртутного столба.
В четверг, 19 апреля, днем до +10.. +12, ночью до +3.. +5. Будет пасмурно, скорость северного ветра составит 3,6 м/с, влажность воздуха понизится до 50%, атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.
Столбики термометров опустятся до +7.. +9 в дневные часы и +2 ночью в пятницу, 20 апреля. Вечером и ночью пройдет дождь, скорость северного ветра составит 3,3 м/с, влажность воздуха — 51%. Атмосферное давление повысится до 752 мм ртутного столба.
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