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Серебренников получил «Золотую маску»
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Серебренников получил «Золотую маску» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Находящийся под домашним арестом театральный режиссёр Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере».
Серебренников рассказал суду о квартире в Берлине
Как сообщает РИА Новости, премию Серебренникову принёс спектакль «Чаадский», постановка которого прошла на сцене театра «Геликон-опера».
Отмечается, что решение жюри приветствовалось продолжительными аплодисментами.
Ранее сообщалось, что Серебренникова пригласят лично представить фильм «Лето» на Каннском фестивале.
В феврале режиссёру продлили домашний арест до 19 апреля 2018 года. Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».
RT на русском: последние новости
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