В Симферополе сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона 

На центральной площади Симферополя прошла акция против агрессии США, Франции и Великобритании в отношении Сирии. В мероприятии приняли участие около 40 человек, в основном — крымско-татарская молодежь, передает корреспондент РИА Новости Крым. Поддержать их пришел депутат Госдумы от Крыма Руслан Больбек.
Во время мероприятия участники сожгли портреты президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Я поддерживаю акцию крымской молодежи и считаю, что такая агрессивная политика Запада против сирийского народа — это недопустимо. К сожалению, международное право попрано", — заявил Руслан Бальбек.
По словам организаторов акции, лидеры США, Британии и Франции напали на Сирию "как фашисты".
"В 4 утра лидеры трех стран, участниц НАТО, как фашисты бомбили Сирию. Несмотря на то, что было принято решение направить в Сирию международных наблюдателей, чтобы узнать, кто использовал химоружие, эти трое деятелей самым подлым образом напали на страну, которую на протяжении семи лет раздирают террористы, ими же воспитанные", — заявил лидер региональной национально-культурная автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров.
Как сообщалось ранее, в субботу утром США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным кварталам Сирии, которые якобы используются для производства химического оружия. Коалиция западных стран выпустила более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.