В Симферополе сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона

"Я поддерживаю акцию крымской молодежи и считаю, что такая агрессивная политика Запада против сирийского народа — это недопустимо. К сожалению, международное право попрано", — заявил Руслан Бальбек.

По словам организаторов акции, лидеры США, Британии и Франции напали на Сирию "как фашисты".

"В 4 утра лидеры трех стран, участниц НАТО, как фашисты бомбили Сирию. Несмотря на то, что было принято решение направить в Сирию международных наблюдателей, чтобы узнать, кто использовал химоружие, эти трое деятелей самым подлым образом напали на страну, которую на протяжении семи лет раздирают террористы, ими же воспитанные", — заявил лидер региональной национально-культурная автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров.