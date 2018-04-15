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Американский адвокат сгорел ради будущего планеты
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Американский адвокат сгорел ради будущего планеты 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Hussein Malla / AP
Американский адвокат поджег себя, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает BBC News.
60-летний Дэвид Бакел (David Buckel) устроил акцию в Проспект-парке в Бруклине (Нью-Йорк). Спасти его не удалось. Мужчина оставил записку, в которой пояснил свои мотивы. Выяснилось также, что он успел отправить свое послание в несколько организаций по электронной почте.
По словам Бакела, он облил себя «ископаемым топливом», чтобы показать, что люди делают с собой, когда не заботятся об экологии. «Загрязнение разрушает нашу планету, просачивается в нашу среду обитания через воздух, почву, воду и погодные явления», — написал он.
Юрист был известен как активный защитник представителей ЛГБТ-сообщества, в последние годы работал с несколькими экологическими организациями.
Около года назад житель Мюнхена поджег себя в центре города. Мужчина вылил на себя несколько литров бензина, его успели потушить и доставить в больницу, однако он скончался. Полиция считает, что мотивы своих поступков он объяснил при помощи надписей на дверях автомобиля.
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