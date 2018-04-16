В Екатеринбурге синоптики обещают снег с дождем

Синоптики не спешат радовать уральцев прогнозами. Как отмечают в Свердловском гидрометцентре, весна продвигается как обычно происходит в апреле: в отдельные дни осадки в виде мокрого снега с дождем (больше их было на юге Челябинской области ), в то же время были и теплые дни с температурой днем +10…+13 С, на Южном Урале даже до +17 С тепла.

На прошлой неделе северо-западные воздушные потоки принесли к нам более холодный воздух арктического побережья.

— В первой половине неделе значительных изменений в погоде не произойдет, особого тепла ждать не стоит. А вот в конце второй и в начале третьей декады месяца ожидается, что температура понемногу начнет повышаться, но увеличится вероятность осадков, при этом в южной половине Свердловской области , скорее всего, это будет дождь, — рассказали в Свердловском гидрометцентре.

Сегодня днем в Екатеринбурге воздух прогреется до +4 °С. Облачно с прояснениями, небольшие осадки, днем мокрый снег с в дождем.

Во вторник, 17 апреля, днем: +3…+5 °С, ночью: -2…-4 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. В среду, 18 апреля, днем потеплеет до +5…+7 °С, ночью: -1…-3 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.