Ещё
В Екатеринбурге синоптики обещают снег с дождем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге синоптики обещают снег с дождем 

e1.ru 35 минут назад
Фото: e1.ru
Синоптики не спешат радовать уральцев прогнозами. Как отмечают в Свердловском гидрометцентре, весна продвигается как обычно происходит в апреле: в отдельные дни осадки в виде мокрого снега с дождем (больше их было на юге Челябинской области), в то же время были и теплые дни с температурой днем +10…+13 С, на Южном Урале даже до +17 С тепла.
На прошлой неделе северо-западные воздушные потоки принесли к нам более холодный воздух арктического побережья.
— В первой половине неделе значительных изменений в погоде не произойдет, особого тепла ждать не стоит. А вот в конце второй и в начале третьей декады месяца ожидается, что температура понемногу начнет повышаться, но увеличится вероятность осадков, при этом в южной половине Свердловской области, скорее всего, это будет дождь, — рассказали в Свердловском гидрометцентре.
Сегодня днем в Екатеринбурге воздух прогреется до +4 °С. Облачно с прояснениями, небольшие осадки, днем мокрый снег с в дождем.
Во вторник, 17 апреля, днем: +3…+5 °С, ночью: -2…-4 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. В среду, 18 апреля, днем потеплеет до +5…+7 °С, ночью: -1…-3 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
e1.ru: последние новости
Не убирайте далеко шапки: Екатеринбург на этой неделе ждет похолодание Солнечная и прохладная погода продержится в Екатеринбурге до конца недели «Так и не пришёл в сознание»: скончался известный екатеринбургский журналист Максим Бородин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение РФ520
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ21
Эксперты обрадовали россиян189
«Весь мир должен учиться у Украины»63
Крым отреагировал на попадание Асада в базу «Миротворца»7
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение