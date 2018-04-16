На рабочей неделе в Воронеже потеплеет до +20°

На рабочей неделе в Воронеже ожидается теплая, но дождливая погода, сообщили в местном гидрометцентре.

Понедельник, 16 апреля, будет солнечным. Днем синоптики обещают потепление до +19°. В середине рабочей недели, со вторника по четверг, в городе будет идти дождь. Осадки будут сопровождаться небольшим похолоданием до +10… +15°. В пятницу, 20 апреля, воронежцев снова ждет солнечный день. По прогнозу, днем синоптики обещают +12°, ночью +4°.

На выходных, 21 и 22 апреля, в городе ожидается небольшой, кратковременный дождь. В субботу днем, по прогнозу, будет +16°, ночью +3°. В воскресенье днем воздух прогреется лишь до +11°, ночью ожидается +8°.