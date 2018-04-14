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В Волгоград уже на этой неделе заглянет летняя погода
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В Волгоград уже на этой неделе заглянет летняя погода 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоград на смену короткой весне идет по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, к середине недели город прогреется до 19 градусов.
— Сегодня ночью температура в регионе опустится до трех градусов со знаком минус, — уверены в региональном центре по гидрометеорологии. — Уже днем в Волгоградской области потеплеет до +12 °С.
С каждым днем набирая обороты, к среде погода преподнесет неожиданный сюрприз: столбики термометров поднимутся до 17, а местами и до 19 градусов тепла.
— К середине недели уверенный плюс будет держаться и днем, и ночью, — прокомментировали волгоградские метеорологи. — В среду на область налетит кратковременный дождь. До Волгограда осадки пока не дойдут.
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