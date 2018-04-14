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Толстой оправдался за совет пить «Боярышник»
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Толстой объяснил свой совет использовать «Боярышник» вместо иностранных лекарств 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил свои слова о том, что россиянам нужно использовать "Боярышник" вместо иностранных лекарств. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Как отмечается, Толстой в эфире одной из телепередач сказал оппоненту в студии: "Я вам говорю, "Боярышник". А эти сплевывайте!". Позднее он пояснил, что это была шутка.
>> Россиянам посоветовали пить "Боярышник"
"Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись", — сказал Толстой.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров.
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.
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