Толстой оправдался за совет пить «Боярышник»

Толстой объяснил свой совет использовать «Боярышник» вместо иностранных лекарств

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил свои слова о том, что россиянам нужно использовать "Боярышник" вместо иностранных лекарств. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Как отмечается, Толстой в эфире одной из телепередач сказал оппоненту в студии: "Я вам говорю, "Боярышник". А эти сплевывайте!". Позднее он пояснил, что это была шутка.

"Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись", — сказал Толстой.