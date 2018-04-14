В третью неделю апреля в Вологде сохранится теплая погода

Завтра весеннее солнце прогреет воздух до 14 тепла. Однако в ночь на понедельник температура понизится до -4 градусов. Днем в первый день рабочей недели ожидается до 13 выше ноля.

Солнце лишь изредка будет прятаться за тучи, а ветер будет слабым. Сильных температурных скачков не ожидается и, третья неделя апреля порадует вологжан стабильными +13 градусов.

В целом, по данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, среднесуточные температуры воздуха в апреле отошли от климатической нормы и были выше на 1-5 градусов. Стремительным оказался этой весной и период снеготаяния. Если на начало апреля было зафиксирован снежный покров высотой в 41 см, то уже к 7 числу высота его была ниже климатической нормы.