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В третью неделю апреля в Вологде сохранится теплая погода
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В третью неделю апреля в Вологде сохранится теплая погода 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Завтра весеннее солнце прогреет воздух до 14 тепла. Однако в ночь на понедельник температура понизится до -4 градусов. Днем в первый день рабочей недели ожидается до 13 выше ноля.
Солнце лишь изредка будет прятаться за тучи, а ветер будет слабым. Сильных температурных скачков не ожидается и, третья неделя апреля порадует вологжан стабильными +13 градусов.
В целом, по данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, среднесуточные температуры воздуха в апреле отошли от климатической нормы и были выше на 1-5 градусов. Стремительным оказался этой весной и период снеготаяния. Если на начало апреля было зафиксирован снежный покров высотой в 41 см, то уже к 7 числу высота его была ниже климатической нормы.
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